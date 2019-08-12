Украинцев возмутил школьный дневник с картой без Крыма

На прилавках киевских магазинов украинцы обнаружили школьные дневники, которые вызвали у них возмущение. Смутил граждан тот факт, что на обложке с картой Украины нет очертаний Крыма.

Фотографию дневника опубликовал украинский телеграм-канал Kyiv LIVE. Очевидец рассказал, что увидел товар в магазине около месяца назад. Тогда продавцы извинились и пообещали убрать все подобные дневники с продажи. Однако по прошествии месяца ничего не изменилось.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. На Украине с этим, однако, не согласны, и с тех пор похожие случаи, когда на картах Крым не указывается в составе Незалежной, вызывают возмущение среди украинцев.