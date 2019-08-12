Сотни выброшенных посылок с AliExpress нашли в лесу под Волгоградом

Почта России начала проверку по факту публикации фотографий выброшенных посылок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФПС Волгоградской области.

Пользователи пишут, что посылки были найдены в лесу недалеко от посёлка Новенького Среднеахтубинского района. Отмечается, что большинство были из интернет-маркетплейса AliExpress и предназначались жителям Волжского.

В Почте России заявили, что организация возместит клиентам весь ущерб.

Неделей ранее сотни недоставленных писем и бандеролей Почты России нашли на помойке в Подмосковье.