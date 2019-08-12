Врачи рассказали о состоянии девочки из Ингушетии: Уже бегает

Ребёнок воспитывался в семье тёти, без оформления документов, где девочку регулярно истязали.

Девочка Аиша, которая перенесла ампутацию кисти и предплечья в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, идёт на поправку. Она уже бегает и идёт на контакт, сообщили в медицинском учреждении агентству городских новостей "Москва".

— Состояние девочки улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает, — сообщили в НИИ.

Ребёнок разговорчивый и хорошо идёт на контакт. Врачи продолжают восстанавливать ребёнку левую руку. Аиша получает сеансы баротерапии.

На днях девочку посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она рассказала, что девочке машинки нравятся больше кукол.

Из-за состояния некроза ребёнку пришлось удалить часть руки. Недавно президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что девочке поставят протез.

Обвиняемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.