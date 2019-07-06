Тётю истерзанной девочки из Ингушетии арестовали на два месяца

Тётю девочки из Ингушетии, подозреваемую в избиении малышки, арестовали на два месяца. Такое решение, как стало известно Лайфу, вынес суд.

При этом ранее в суде женщина признала, что иногда наказывала ребёнка, но не наносила девочке такие тяжёлые побои.

Как сообщал Лайф, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя.

5 июля девочка прибыла в Москву на лечение. Аиша находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где проведёт несколько недель.