Рогозин выложил клип, посвящённый "нашему" роботу "Фёдору"

Посвящается нашему Фёдору @FEDOR37516789 и его предстоящему полёту@roscosmos @tvroscosmos @fpi_russia @glavkosmosJSC pic.twitter.com/N4T8cz73co— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 августа 2019 г.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в "Твиттере" выложил необычный видеоклип, посвящённый роботу "Фёдору".
Действие в ролике происходит под композицию "Над Землёй летит корабль", а в самом видео показываются реальные съёмки подготовки "Фёдора" к полёту, его разработки, а также специальная графика.
Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет! https://t.co/F3VY13NDGE— FEDOR (@FEDOR37516789) 12 августа 2019 г.
Любопытно, но в ответ на это "Фёдор" поблагодарил "товарища генерального" и пообещал, что "за ним не заржавеет".
Напомним, 22 августа к МКС отправится корабль "Союз МС-14", на борту которого будет находиться российский робот "Фёдор". В преддверии полёта он получил новое имя — Skybot F-850.
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