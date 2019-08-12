Рогозин выложил клип, посвящённый "нашему" роботу "Фёдору"

В ответ на это герой ролика поблагодарил "товарища генерального" и пообещал, что "за ним не заржавеет".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в "Твиттере" выложил необычный видеоклип, посвящённый роботу "Фёдору".

Действие в ролике происходит под композицию "Над Землёй летит корабль", а в самом видео показываются реальные съёмки подготовки "Фёдора" к полёту, его разработки, а также специальная графика.

Любопытно, но в ответ на это "Фёдор" поблагодарил "товарища генерального" и пообещал, что "за ним не заржавеет".

Напомним, 22 августа к МКС отправится корабль "Союз МС-14", на борту которого будет находиться российский робот "Фёдор". В преддверии полёта он получил новое имя — Skybot F-850.