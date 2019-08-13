В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам

Иммигрантам, которые, по оценкам властей, не соответствуют критериям, будут отказывать во въезде. Выходцы из других стран, уже проживающие в США, могут столкнуться с проблемами при продлении пребывания.

Власти США приняли решение ужесточить правила выдачи грин-карт иностранным гражданам, которые в будущем могут нуждаться в пособиях. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федерального реестра США.

По словам директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США Кена Кучинелли, нововведения станут гарантом того, что как можно меньше иностранцев будут находиться на содержании у государства.

— Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой долей вероятности стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединённые Штаты и получали грин-карту,— пояснил он в ходе брифинга.

Отмечается, что в новом документе было сформулировано чёткое определение человека, находящегося на содержании государства. К такой категории будут относить лиц, получающих одно пособие или более свыше 12 месяцев за 36-месячный период. При этом получение двух разных пособий в один и тот же месяц приравнивается к двум месяцам.

Новые правила вступят в силу через два месяца.

Ранее сообщалось, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит нынешний тест на получение гражданства страны.