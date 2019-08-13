Китайский супертайфун "Лекима" унёс уже 48 жизней

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Супертайфун "Лекима" унёс уже 48 жизней, ещё 21 житель Китая числится без вести пропавшим. Согласно данным, опубликованным Управлением по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой, в регионе погибло четыре человека, ещё пятеро пропали без вести.

Отмечается, что в ночь с пятницы, 9 августа, на субботу, 10-е, сила ветра в центральной части тайфуна составляла 50 м/с. Вечером 11 августа циклон достиг побережья восточной провинции Шаньдун, принеся с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с.

Напомним, ранее супертайфун привёл к тому, что в Китае эвакуировали более одного миллиона человек. Кроме того, более сотни местных жителей в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян оказались отрезаны от цивилизации кольцом паводка.

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