В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

За прошедшие сутки в Сибири начала сокращаться площадь лесных пожаров. Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана.
По данным на полночь 13 августа площадь лесных пожаров составляет 266,4 тысячи гектаров, а их общее количество равняется 159. Днём ранее площадь 202 возгораний составляла 283,2 тысячи гектаров.
Отметим, что режим ЧС действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии. Ранее руководитель лесного отдела российского Гринписа Алексей Ярошенко заявил, что пик лесных пожаров остался позади.
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