Американский спецназ проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах

Сообщалось, что в Ираке один из "морских котиков" домогался женщины-военнослужащей, а остальные помогли это скрыть.

Глава Командования специальных операций США генерал Ричард Кларк намерен провести проверку, чтобы выяснить, насколько военнослужащие соблюдают этические и дисциплинарные нормы. Письмо с таким содержанием он написал своим подчинённым, сообщает телеканал NBC ews.

В письме говорится, что поводом для проверки стали "недавние инциденты", хотя не уточняется, какие именно. Отчёт с результатами предоставят осенью 2019 года.

— Американцы должны доверять тем, кто их защищает. Это доверие имеет первостепенное значение и никогда не должно быть скомпрометировано, — отметил Кларк в письме.

Ранее американские СМИ сообщили, что взвод "морских котиков" (SEAL) отправили домой из Ирака после обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя во время нахождения в расположении. Отмечается, что один из них домогался женщины-военнослужащей, а остальные помогли это скрыть. Также сообщалось об употреблении военными кокаина и других запрещённых веществ.

Ранее Лайф сообщал, что американский военнослужащий погиб в Ираке во время военной операции.