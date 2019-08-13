Сбербанк позволил снимать деньги в банкоматах без карт

Отправить перевод можно в "Сбербанк онлайн". Ограничение в день — 150 тысяч рублей.

Сбербанк запустил по всей России услугу, которая позволяет перевести деньги через "Сбербанк онлайн" и получить наличные в банкоматах без карт.

— Совершить перевод можно при помощи "Сбербанк онлайн". Для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя, — говорится в сообщении банка.

Получить деньги можно в банкоматах Сбербанка или в офисах банка по всей стране. Ранее такая функция действовала только в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

Чтобы получить денежные средства, нужно указать код из смс. Отмечается, что отправитель может отменить перевод, пока деньги не получены.

Отправить перевод в "Сбербанк онлайн" можно на сумму до 150 тысяч рублей в день. Комиссия за пользование этой услугой составляет 1,5% от суммы — минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк снизит ипотечные ставки для многодетных семей.