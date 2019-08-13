Отдыхавших в Крыму детей отправили домой без еды в грязной маршрутке

Несмотря на обещания туроператора о комфортной поездке, юным челябинцам пришлось спать на полу машины.

Родители 17 детей из Челябинска требуют наказать туроператора, который на два дня поместил детей в опасные условия. Как рассказали возмущённые южноуральцы, их дети в возрасте от семи до девяти лет отправились на отдых в Крым. Туроператор обещал комфортный и безопасный отдых. Поначалу всё было так, однако путь до дома оказался испытанием. Дети практически без еды и остановок двое суток ехали в тесных маршрутках и спали на полу.

— Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фотографии, на которых видно, как дети спят прямо на полу в тесной грязной маршрутке. За рулём один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел это. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено, — сообщила местному порталу "Первый областной" мама одного из детей Галина Шеина.

Женщина пояснила, что как только стало известно, в каких условиях домой возвращаются дети, родители немедленно обратились в челябинское отделение ГИБДД. Те, в свою очередь, связались с коллегами в Саратовской области, где в тот момент ехала маршрутка с детьми. Машину остановили, детей временно отправили отдыхать от непростой поездки в ближайший детский лагерь.

В настоящий момент родители ищут безопасный способ вернуть своих детей домой.

Напомним, ранее произошло трагическое ДТП с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском. Автобус столкнулся с кроссовером и сорвался в обрыв. Лайф публиковал видео с моментом страшной аварии. Всего в автобусе был 41 человек, в кроссовере — четыре человека. Более 40 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.