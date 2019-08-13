Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

Лидеры двух государств обменяются мнениями и "сверят часы" по международным делам.

Президент Владимир Путин обсудит с французским коллегой Эмманюэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы в ходе однодневного рабочего визита во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На предстоящих переговорах лидеры затронут, в частности, ситуацию на Украине и перспективы продолжения работы в "нормандском формате".

— Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" по международным делам, — добавил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 19 августа готовится принять Владимира Путина в форте Брегансон. Кремль подтвердил подготовку скорого визита российского лидера во Францию.