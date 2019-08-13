В Свердловской области овчарка искусала двух детей

У девочки диагностирована одна рана, а у мальчика — множественные укушенные раны лица.

В городе Нижней Салде Свердловской области собака напала на 12-летнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Отмечается, что перед нападением овчарки девочка подкармливала беспризорную дворовую собаку. После этого за ней увязались и это животное, и овчарка. Последняя напала на ребёнка и укусила за лицо. В тот же день в том же месте овчарка напала и на мальчика, несколько раз укусив его за лицо.

Полицейские поймали агрессивное животное. Они нашли хозяина пса, он проживает в частном доме. Мужчина рассказал, что животное сбежало.

Детей госпитализировали. У девочки диагностировали одну рану, а у мальчика — множественные укушенные раны лица.

Ранее Лайф сообщал, что в Воронежской области собака загрызла годовалого малыша.