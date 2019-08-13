Кабмин выделил около шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Режим ЧС действует в Иркутской области, Якутии, Красноярском крае, в трёх районах Бурятии.

Рослесхоз, МЧС, Минобороны и власти регионов в этом году получат от правительства около шести миллиардов рублей из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке России. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Выделить в 2019 году Рослесхозу... бюджетные ассигнования... из федерального бюджета в объёме 1 889 458,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) — на площади 1 173 743 гектара, на территории Красноярского края — на площади 1 020 171 гектар, на территории Иркутской области — на площади 718 968 гектаров, — сказано в документе.

391 миллион рублей получат на тушение пожаров власти Якутии. 733 миллиона получит Красноярский край, 764 миллиона — Иркутская область. Минобороны России на тушение выделяют 1,78 миллиарда рублей, более 2,9 миллиарда выделяют МЧС.

Как ранее заявил руководитель лесного отдела российского "Гринписа" Алексей Ярошенко, пик лесных пожаров в Сибири пройден. Его слова подтвердили в "Авиалесоохране". Правда, Гидрометцентр России спрогнозировал высокую пожароопасность в ближайшие дни из-за засухи в некоторых регионах РФ.