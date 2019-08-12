Гидрометцентр: В Сибири и ДВФО прогнозируется высокая пожароопасность

В ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

— На юго-западе Сибирского федерального округа (Эвенкия), на севере Красноярского края, в Иркутской области, на севере Бурятии и на севере Забайкальского края — четвёртый и пятый классы пожарной опасности, — рассказал агентству эксперт.

По его словам, в Забайкалье отмечается засуха.

Как ранее писал Лайф, в настоящий момент в связи с пожарами на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия действует режим ЧС.

Экстренные службы активно борются с пожарами. Так, за 10 августа пожарные потушили 49 возгораний на площади 5263 га, а на следующий день велись работы над ликвидацией 208 пожаров, охвативших 256 660 га.