Гидрометцентр: В Сибири и ДВФО прогнозируется высокая пожароопасность

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Фото © LIFE / Aлексей Литвинов

В ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

На юго-западе Сибирского федерального округа (Эвенкия), на севере Красноярского края, в Иркутской области, на севере Бурятии и на севере Забайкальского края — четвёртый и пятый классы пожарной опасности, — рассказал агентству эксперт.

По его словам, в Забайкалье отмечается засуха.

Как ранее писал Лайф, в настоящий момент в связи с пожарами на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия действует режим ЧС.

Экстренные службы активно борются с пожарами. Так, за 10 августа пожарные потушили 49 возгораний на площади 5263 га, а на следующий день велись работы над ликвидацией 208 пожаров, охвативших 256 660 га.

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