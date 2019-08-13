Минтруд прокомментировал идею о четырёхдневной рабочей неделе

В ведомстве напомнили, что российское законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели, а минимального предела нет.

Минтруд получил предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по переходу с пятидневной на четырёхдневную рабочую неделю. Ведомство намерено обсудить инициативу с профсоюзами и работодателями.

— Данное письмо в Минтруд России поступило. Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнёрства, — отметили в министерстве.

В Минтруде добавили, что работодатели уже сегодня могут сократить длину рабочего дня или уменьшить количество самих рабочих дней — действующий Трудовой кодекс устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, минимального предела нет.

Ранее идею профсоюзов о сокращении рабочей недели поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.