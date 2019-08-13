Момент отпугивания истребителя НАТО от борта Шойгу попал на видео

F-18 сначала близко подобрался к правительственному борту, но вынужден был отойти на большое расстояние.

В Сети появилось видео с инцидентом, когда российский истребитель Су-27 прогнал самолёт НАТО от борта, на котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский летчик истребителя Су-27 вежливо попросил американского коллегу на F/A-18 отойти на безопасное расстояние от борта министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем pic.twitter.com/zlvLkAXFKF — Вежливые люди (@vezhlivo) August 13, 2019

На кадрах, снятых с борта российского лайнера, видно, как истребитель страны НАТО находится очень близко к этому борту. Затем он резко маневрирует, так как на него надвигается Су-27. В следующем эпизоде ролика уже видно, что рядом с лайнером находится уже только российский истребитель, а натовский виден лишь как точка на удалении.

Ранее Лайф рассказывал, что инцидент имел место над нейтральными водами Балтийского моря. Самолёт с министром обороны следовал из Калининграда в Москву. Во время полёта его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27.

Отметим, что похожие манёвры российские истребители уже делали ранее. В феврале похожее видео вызвало восторг в соцсетях у зарубежных пользователей.