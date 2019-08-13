Под Джубгой прямо у пляжей загорелся лес — видео

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К тушению возгорания привлечён вертолёт. Информации о пострадавших не поступало.

В Краснодарском крае рядом с бухтой Инал между посёлками Джубга и Архипо-Осиповка загорелся лес. Это место крайне популярно у туристов. Там десятки баз отдыха. Их клиентам теперь приходится наблюдать операцию по тушению.

К тушению очага пожара уже привлекли вертолёт. Он набирает воду прямо в Чёрном море и выливает её на горящий лес. О пострадавших информации не поступало.

Ранее сегодня сообщалось, что кабмин выделил около шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров.

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