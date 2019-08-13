Средняя зарплата в "Роскосмосе" приблизилась к 400 тысячам рублей

Она выросла примерно на 14 тысяч рублей по сравнению с финансовыми показателями 2017 года.

Средняя зарплата сотрудников "Роскосмоса" составляет 396 тысяч рублей. Эти данные опубликовала госкорпорация в отчёте за 2018 год (страница 103).

Из документа следует, что средний размер оплаты труда вырос на 14 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом. В прошлом году менеджменту госкорпорации выплатили зарплату и премию в размере 557,06 миллиона рублей. Численность сотрудников госкорпорации составляет 605 человек.

А вот если брать зарплату как сотрудников "Роскосмоса", так и работников организаций госкорпорации, то она резко падает и уже составляет 59,7 тысячи рублей.

Ранее Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов NASA.