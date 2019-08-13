В Грузии задумали построить скоростное шоссе в Россию

Согласно задумке новая магистраль будет на 12 километров короче Военно-Грузинской дороги.

Власти Грузии намерены до конца года начать строительство новой скоростной объездной магистрали Коби — Гудаури по направлению к российской границе. Об этом объявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

— Проект исторического значения будет подписан через несколько дней, и к концу года начнётся строительство магистрали Коби — Гудаури вместе с тоннелем. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе, — сказал Бахтадзе на презентации итогов работы Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития.

По словам главы кабмина, Тбилиси уже получил от Азиатского банка развития кредит в размере $415 миллионов и $60 миллионов от Европейского банка реконструкции и развития. Вклад Правительства Грузии в строительство новой трассы составил $83,6 миллиона.

Предположительно, новая асфальтобетонная дорога от Коби до Гудаури будет на 12 километров короче Военно-Грузинской дороги (ВГД), связывающей Грузию и Армению с Россией. Её длина составит 22,7 километра.

Напомним, 8 июля между Россией и Грузией было прекращено авиасообщение. В Тбилиси оценили ущерб от потери туристов из РФ за 2019 год в 200–300 миллионов долларов.