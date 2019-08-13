Трамп заявил, что Китай ведёт войска к границе с Гонконгом

Как рассказал американский лидер, об этом стало известно благодаря разведке США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай перемещает войска к границе с Гонконгом. Об этом он написал в "Твиттере".

По словам Трампа, об этом стало известно благодаря американской разведке.

— Наша разведка сообщила нам, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, — отметил лидер США.

При этом он заверил, что всем следует сохранять спокойствие и при возможности отправиться в безопасное место.

С июня Гонконг накрыла волна массовых акций, вызванная продвижением закона об экстрадиции. На прошлой неделе в результате демонстраций был заблокирован ряд дорог, нарушилась работа метрополитена и аэропорта. По последним данным, сейчас в воздушной гавани проходят жестокие стычки митингующих с полицией.