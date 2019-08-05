Гонконгские протесты вызвали транспортный хаос

Отмечается, что в городе отменено свыше ста рейсов, в частности авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Антиправительственные демонстранты вызвали транспортный коллапс, заблокировав ряд дорог, а также нарушив работу метро и аэропорта. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

В утренний час пик радикальные активисты принялись блокировать двери в вагонах метро, нажимая тревожную кнопку вызова, что нарушило работу нескольких веток подземного сообщения. Также отмечаются проблемы с работой скоростного поезда до аэропорта, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.

В городе отменено свыше ста рейсов, в частности авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Силы оппозиции призывают жителей присоединиться к забастовке. Власти региона тем временем предупреждают, что обстановка может негативно сказаться на экономике города. Так, например, Гонконгская фондовая биржа отреагировала падением индекса Хан Сен на 2% в первые минуты торгов.

Как ранее писал Лайф, в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США. В ходе одной из последних демонстраций полиция Гонконга задержала 49 человек. На акции 31 июля не обошлось без жертв: шестеро демонстрантов получили ранения из-за пиротехники.