Гонконгские протесты вызвали транспортный хаос

【#乘客齊罵阻列車服務示威者“#暴徒”！】— 通說 (@Tong_Shuo) August 5, 2019
早上7時半開始，一批戴口罩的人士在多個港鐵站月台聚集，以身體和雜物阻礙車門，7時50分起港鐵站廣播列車受阻，呼籲乘客乘搭其他交通工具。影片可見，大埔墟月台上，#一批乘客不滿示威者阻礙列車服務，圍堵示威者並指罵“暴徒”。（視頻來源：橙新聞） pic.twitter.com/G0gPg1AuZn
Антиправительственные демонстранты вызвали транспортный коллапс, заблокировав ряд дорог, а также нарушив работу метро и аэропорта. Об этом сообщает радиостанция RTHK.
В утренний час пик радикальные активисты принялись блокировать двери в вагонах метро, нажимая тревожную кнопку вызова, что нарушило работу нескольких веток подземного сообщения. Также отмечаются проблемы с работой скоростного поезда до аэропорта, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.
В городе отменено свыше ста рейсов, в частности авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.
Силы оппозиции призывают жителей присоединиться к забастовке. Власти региона тем временем предупреждают, что обстановка может негативно сказаться на экономике города. Так, например, Гонконгская фондовая биржа отреагировала падением индекса Хан Сен на 2% в первые минуты торгов.
Как ранее писал Лайф, в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США. В ходе одной из последних демонстраций полиция Гонконга задержала 49 человек. На акции 31 июля не обошлось без жертв: шестеро демонстрантов получили ранения из-за пиротехники.
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