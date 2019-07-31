Шесть участников акции протеста в Гонконге получили ранения из-за пиротехники

По меньшей мере шесть демонстрантов пострадали в итоге атаки пиротехникой 31 июля. Об инциденте сообщает радиостанция RTHK.
Как уточняется, группа протестующих требовала освобождения задержанных возле полицейского участка в районе Тин Шуй Ван, однако внезапно из проезжавшей мимо машины произвели залп. Автомобилю удалось скрыться, пятерых пострадавших позже госпитализировали.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США. В ходе одной из последних демонстраций полиция Гонконга задержала 49 человек. Из них 44 должны будут предстать перед судом на фоне обвинений в принятии участия в массовых беспорядках.
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