На ремонт здания парламента Гонконга после погромов может уйти до $7,7 млн

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчены оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности.

Ущерб зданию Заксовета Гонконга от погромов, учинённых демонстрантами-радикалами, может составить не менее 60 миллионов гонконгских долларов (7,7 миллиона долларов США). Об этом сообщает The Standard.

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчены оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие также расписали стены, разрисовали краской герб Гонконга и портреты разных политических деятелей. По словам спикера заксовета Эндрю Ляна, подсчёты продолжаются.

Лян отметил, что ремонт здания, построенного в 2011 году, займёт продолжительное время. Оно не было застраховано.

Депутаты в связи с произошедшим уйдут на летние каникулы на две недели раньше срока.

Напомним, протестные шествия в Гонконге начались 9 июня, когда более миллиона человек вышли на митинг против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Затем из-за последующих акций правительству пришлось ещё раз отложить реализацию проекта, но протестанты требовали полного отказа от закона.

Акции продолжились 1 июля, когда протестующие взяли штурмом здание парламента, откуда полиции пришлось разгонять их слезоточивым газом.