Протестующие ворвались в здание парламента Гонконга — видео

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С самого утра они ведут себя агрессивно, в частности, бросают в сотрудников полиции каустическую соду.

Протестующие после нескольких часов штурма ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

С самого утра они вели себя агрессивно. В частности, бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда бунтовщики начали предпринимать попытки ворваться в здание. Для этого они воспользовались металлической тележкой.

Полиция пока не применяла силу, но использовала против протестующих перцовые баллончики.

Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Произошли столкновения с полицией, применившей резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, которые пытались пойти на штурм.

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