В "Укрэнерго" назвали нецелесообразным строительство энергомоста "Украина — ЕС"

Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счёт строительства энергомоста "Украина — ЕС" является экономически нецелесообразным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, реализация проекта энергомоста ситуацию на внутреннем рынке не изменит, поскольку Украина по-прежнему будет изолирована от европейских игроков, а единственным изменением станет возможность экспорта электроэнергии в ЕС из Хмельницкой АЭС.

В то же время сообщается, что допустить на украинский рынок поставщиков из ЕС можно при помощи строительства вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью от 600 МВт на границе объединённой энергосистемы (ОЭС) Украины и острова Бурштынской ТЭС.

— Этот проект может быть реализован за два с половиной года, а ориентировочные расходы составят до 150 млн долларов. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от 150 млн долларов, — говорится в сообщении.

Это также позволит Украине оставить за собой всю электроэнергию, добываемую Хмельницкой АЭС, а не отдавать её Польше "на 20 лет вперёд по заранее определённой цене". Отмечается, что это позволит полностью обеспечить нужды страны в электроэнергии в случае возникновения аварийной ситуации на других электростанциях.

Ранее Лайф сообщал, что компания "Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях электричества на Украине.