Соловьёв посоветовал Бузовой облизывать тарелку, а не говорить

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью порталу Daily Storm прокомментировал одно из последних видео в инстаграме Ольги Бузовой, в котором она облизывала тарелку и сравнивала себя с блокадницей, посоветовав певице побольше молчать.

— Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать, — сказал Соловьёв.

Телеведущий выразил уверенность, что певица не хотела "сказать ничего оскорбительного", но тем не менее её образ "прекрасного и воспитанного" человека от подобных публикаций "моментально рушится".

— Бузову можно только пожалеть. У неё душа глухая. Хуже всего, что для кого-то она является образцом для подражания, — добавил Соловьёв.

По его мнению, есть сакральные понятия, которые лучше не трогать даже в форме шуток, а многие проблемы в современной России происходят как раз из-за бестактности, которую транслируют популярные люди.

Ранее Лайф рассказывал, что Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, где она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей, чем вызвала гнев не только своих хейтеров, но и поклонников. Позже на защиту певицы встала её мать, которая заявила, что история блокадного Ленинграда коснулась непосредственно их семьи.