Армию Польши хотят увеличить вдвое

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Фото © Pixabay 

Министр национальной обороны страны считает, что этого можно добиться благодаря кампании "Стань солдатом Республики Польша".

Армии Польши необходимо как минимум вдвое больше военных, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире "Польского радио", передает "Укринформ".

На данный момент польская армия насчитывает около 100 тысяч солдат. Как считает Блащак, необходимо довести их количество по крайней мере до 200 тысяч.

Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, так как это гарантия безопасности, — отметил он.

Министр обороны уточнил, что приоритетным направлением в его политике остаётся увеличение численности армии.

Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности, — добавил Блащак.

По его словам, увеличить количество солдат возможно благодаря кампании "Стань солдатом Республики Польша", однако её подробности министр не сообщил.

Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказывал, о договорённости с США об увеличении количества американских военных в Польше.

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