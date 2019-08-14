Армию Польши хотят увеличить вдвое

Армии Польши необходимо как минимум вдвое больше военных, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире "Польского радио", передает "Укринформ".
На данный момент польская армия насчитывает около 100 тысяч солдат. Как считает Блащак, необходимо довести их количество по крайней мере до 200 тысяч.
— Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, так как это гарантия безопасности, — отметил он.
Министр обороны уточнил, что приоритетным направлением в его политике остаётся увеличение численности армии.
— Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности, — добавил Блащак.
По его словам, увеличить количество солдат возможно благодаря кампании "Стань солдатом Республики Польша", однако её подробности министр не сообщил.
Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказывал, о договорённости с США об увеличении количества американских военных в Польше.
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