Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

При этом пока не известно, каким именно образом митингующих будут выводить из здания.

Администрация международного аэропорта Гонконга получила запрещающий ордер, который позволяет выгнать оккупировавших здание транспортного хаба демонстрантов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

— Источник подтвердил, что власти аэропорта в лице старшего юриста Бенджамина Юя получили запрещающий ордер от судьи во вторник ночью, — передаёт издание.

При этом газета отметила, что пока не известно, каким именно образом демонстрантов будут выводить из здания, однако технически запрет суда вступит в силу после того, как его вывесят в публичном месте в здании аэропорта.

В полиции также сообщили о задержании пяти человек за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту.

Ранее протестующие в Гонконге устроили хаос в терминале международного аэропорта города, из-за чего администрация воздушной гавани была вынуждена отменить все рейсы. Поводом для стычек стало то, что митингующие заблокировали проезд машине полиции, которая сопровождала автомобиль скорой помощи. Для подавления волнения правоохранителям пришлось применить спецсредства.