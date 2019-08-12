Протестующие парализовали работу аэропорта Гонконга, все вылеты отменены

Митингующие требуют винить в происходящем правительство, подчёркивая, что "борются за собственное выживание".

Протестующие, устроившие хаос в аэропорту Гонконга, нарушили работу воздушной гавани: её администрация приняла решение отменить все вылеты начиная с 18:00 по местному времени (13:00 мск). Об этом сообщает CNN.

Акция протеста в зоне прилёта началась 9 августа, должна была продлиться три дня и завершиться в воскресенье. Однако после появления сообщений о том, что в ходе операции по разгону митингующих полицейский случайно выбил глаз активистке, протестующие решили вернуться в аэропорт в ещё большем количестве.

Митингующие выкрикивают слоганы "глаз за глаз" и оставляют соответствующие надписи на стенах в здании аэровокзала. Они требуют винить в происходящем не их, а власти, правительство. Протестующие извиняются перед путешественниками за доставленные неудобства, подчёркивая, что "борются за собственное выживание".

At a press conference this afternoon, a Hong Kong police spokesman would not rule out using tear gas at the airport, where thousands of protesters have gathered and flights have been cancelled ahead of a potential clearance operation: https://t.co/Knw7iJE1TV pic.twitter.com/C4x59UYeUX — CNN International (@cnni) August 12, 2019

Отметим, что частично рейсы, которые должны были доставить людей в Гонконг, отменены. Правоохранители не исключают возможности распыления в аэропорту слезоточивого газа.

Как ранее писал Лайф, в Гонконге с июня не утихают массовые акции, вызванные продвижением закона об экстрадиции. 5 августа из-за демонстраций в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта. Глава администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.