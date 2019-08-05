Глава администрации Гонконга не планирует уходить в отставку из-за протестов

Она также осудила действия демонстрантов, угрожающих процветанию и стабильности города.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что не планирует уходить в отставку из-за протестов.

— Когда вопрос касается благополучия семи миллионов человек, то я и мои коллеги обязаны твёрдо стоять на своих позициях, — пояснила она.

Лэм осудила действия демонстрантов, бросающие "вызов принципу — одна страна, две системы" и угрожающие процветанию и стабильности Гонконга.

По её словам, некоторые протестанты бросали кирпичи и коктейли с зажигательной смесью, осаживали полицейские отделения, а также блокировали движение транспорта. Некоторые бросали государственные флаги в море, призывая к "славной революции" в городе.

Напомним, в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Пятого августа из-за демонстрантов в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта.