Россияне стали меньше убивать и погибать в ДТП

В России количество умерших от отравления алкоголем в первом полугодии 2019 года выросло на 21,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, при этом на 4,7% сократилось число погибших в ДТП, свидетельствуют данные Росстата.

За исследуемый период в результате отравления алкоголем умерло более 3,9 тысячи человек, а в 2018 году — 3,2 тысячи.

В то же время в первом полугодии текущего года в ДТП погибло около 5498 человек, что на 269 меньше, чем в этот же период прошлого года.

Снизилось и число самоубийств — на 7,7%, или до 8,7 тысячи случаев. Количество убийств сократилось на 3,5% — до 3,9 тысячи.

Ранее стало известно, в каких регионах больше всего пациентов с алкоголизмом.