В России стали меньше жениться и разводиться

Самый большой рост по числу разводов зафиксирован в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии — 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно.

Количество регистраций браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46 тысяч записей, а разводов — на 64,4 тысячи, свидетельствуют данные Росстата.

За первое полугодие в России заключили 333,1 тысячи браков — на 12,6% меньше, чем в тот же период 2018 года.

При этом сократилось и число разводов на 21,8%, всего зафиксирована 231 тысяча записей.

Больше всего свадеб сыграно в Туве и Ингушетии, там количество новых ячеек общества возросло на 2,7% и 2,6% соответственно. Регионами с наибольшим сокращением числа браков являются Чукотка — на 23%, Адыгея и Костромская область — на 20,6%.

Самый большой рост по количеству разводов зафиксирован в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии — 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно. Наибольшее падение по числу разводов отмечается на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — на 33,9%, 32,7% и по 32,6% соответственно.

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