Росстат: Смертность от рака в России продолжает расти

За последние шесть месяцев текущего года число россиян, умерших от рака, выросло на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Количество умерших от новообразований за указанный период составило 149 384 человека, при этом основной причиной смерти в России по-прежнему являются заболевания сердечно-сосудистой системы, за полгода унёсшие 441 299, хотя этот показатель и сократился на 0,7%.

Всего же, по данным ведомства, в России за полгода умерло 918 503 человек, что на 3% меньше, чем за первое полугодие 2018-го.

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали меньше убивать и погибать в ДТП.