В Японии из-за аномальной жары погибло 23 человека за неделю

Наибольшее количество пострадавших было в Токио — в больницы доставили 1465 человек.

Не менее 23 человек умерли, ещё 13 тысяч госпитализированы с тепловым ударом в Японии на прошлой неделе, сообщает Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.

По информации агентства, наибольшее количество пострадавших было в Токио — в больницы доставили 1465 человек. Большое число госпитализированных также отмечается в префектурах Сайтама (977 человек) и Осака (897 человек).

В середине июля в Японии установилась 30-градусная жара. Во многих регионах столбики термометров поднялись до отметки в 35 градусов. При этом большинство пострадавших и умерших из-за теплового удара являются гражданами пожилого возраста.