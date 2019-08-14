Хабаровскому краю угрожает новая волна паводков

По предварительным прогнозам, ещё один удар стихии обрушится на регион 19–23 августа.

Тайфуны "Лекима" и "Крос" могут принести за собой четвёртую волну паводков в Хабаровский край, из-за которой уровень воды в реке Амур может подняться выше прогнозируемого ранее — до 680 сантиметров. Об этом сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

— В настоящее время на Амуре идёт третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растёт, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвёртая волна, — приводит его слова РИА "Новости".

Паршин отмечает, что 14–15 августа тайфун "Лекима" принесёт сильные осадки в бассейн китайского притока Амура — реки Сунгари, а затем 16–17 августа ситуацию усугубит тайфун "Крос", из-за чего в указанные даты в регионе может выпасть до 150 миллиметров осадков.

По его словам, из-за этого пик паводка у Хабаровска ожидается 19–23 августа, а не 12–14 августа, как прогнозировалось ранее, а уровень воды в реке вместо ожидаемых 600 может вырасти до 630–680 см.

Отмечается, что в связи с таким изменением погодных условий правительство края отдало распоряжение оперативно подготовить новый план по реагированию на стихию.

Ранее Лайф сообщал, что в районе Хабаровска подтопленными остаются 1,2 тысячи дачных участков.