Блогер-лихач насмерть сбил пешехода в Махачкале

В полиции отметили, что водитель был злостным нарушителем. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений.

На проспекте Акушинского в Махачкале произошло ДТП с летальным исходом. Водитель ВАЗ-217030 наехал на 19-летнего местного жителя. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Полиция задержала виновника ДТП.

— Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Позднее выяснилось, что задержанный — активный блогер. На его страницу в "Инстаграме" подписано почти 60 тысяч пользователей. Однако публикуемый им контент также вызвал вопросы правоохранителей. На видеозаписях в соцсетях блогер хвалится опасной ездой и множественными нарушениями правил дорожного движения. По словам представителей полиции, в ближайшее время ему грозит уголовное дело.

— По факту наезда, повлёкшего смерть, начато следствие. Уже завтра, после получения результатов автотехнической экспертизы, будет возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Дагестане, жертвами которого тоже стали четыре человека, ещё трое получили травмы.