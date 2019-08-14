Блогер-лихач насмерть сбил пешехода в Махачкале

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В полиции отметили, что водитель был злостным нарушителем. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений.

На проспекте Акушинского в Махачкале произошло ДТП с летальным исходом. Водитель ВАЗ-217030 наехал на 19-летнего местного жителя. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Полиция задержала виновника ДТП.

Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Позднее выяснилось, что задержанный — активный блогер. На его страницу в "Инстаграме" подписано почти 60 тысяч пользователей. Однако публикуемый им контент также вызвал вопросы правоохранителей. На видеозаписях в соцсетях блогер хвалится опасной ездой и множественными нарушениями правил дорожного движения. По словам представителей полиции, в ближайшее время ему грозит уголовное дело.

По факту наезда, повлёкшего смерть, начато следствие. Уже завтра, после получения результатов автотехнической экспертизы, будет возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Дагестане, жертвами которого тоже стали четыре человека, ещё трое получили травмы.

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