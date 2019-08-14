В Ростове-на-Дону фельдшер пнул пенсионерку, к которой приехал на вызов

Женщина отвечала на все вопросы только через раз и призналась, что ранее выпила пиво.

В Ростове-на-Дону бригаду скорой помощи вызвали к дому на улице Варфоломеева, где упала пожилая женщина. Читатели паблика "Ростов главный — новости Ростова-на-Дону" рассказали, что приехавший фельдшер пнул женщину ногой, развернулся и уехал.

— Я пришёл где-то в 18:15. Увидел, что на тротуаре лежит бабушка. Начал вызывать скорую, а мне диспетчер говорит: "К ней уже скорая приезжала, она отказалась. Мы ещё раз машину присылать не будем", — рассказал очевидец.

В итоге женщину в больницу всё же забрала вторая карета скорой помощи. Очевидцы замечают, что сильно пьяной она не была.

В прошлом месяце в Иркутской области из-за выпившего водителя скорой помощи погибла беременная женщина.