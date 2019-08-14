"Росконтроль" отправил в чёрный список пять популярных марок шашлыка

Во время экспертизы в некоторых нашли листерии и сальмонеллы, а в других специалистов смутил неприятный запах.

Эксперты "Росконтроля" проверили куриный шашлык марок Selgros, "Мираторг", "Петелинка", "Д" (торговая марка "Дикси"), "Карусель", "Троекурово" и "О’Кей". Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Самой лучшей оказалась "Петелинка". В образце содержится 97 процентов куриного мяса и только три — маринада. Также эксперты рекомендовали к покупке шашлык "Мираторг". Все остальные образцы попали в чёрный список из-за серьёзных нарушений.

Во время экспертизы в шашлыках Selgros, "Д" и "Карусель" были найдены листерии, а в "Д" ещё и сальмонеллы. Кроме того, в образцах "О’Кей" и Selgros в сыром виде присутствовал неприятный запах, а в готовом виде у них появился ещё и посторонний привкус.

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