Украинский кабмин отказался увольнять Кличко, несмотря на просьбу Зеленского

Украинский кабмин отказался увольнять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации, несмотря на просьбу офиса лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

— Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет, — говорится в сообщении Рябчука на его странице в "Фейсбуке".

Ранее офис Зеленского обратился к украинскому правительству с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко. Сейчас бывший боксёр находится в состоянии конфликта с Зеленским. Также он решил объединиться с главой Радикальной партии Олегом Ляшко.