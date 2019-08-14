Тина Канделаки рассказала о домогательствах со стороны Кэти Перри

Телеведущая уверена, что сейчас многие вспомнят нечто подобное, связанное с исполнительницей.

Журналист, телеведущая и генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, что некоторое время назад была объектом страсти певицы Кэти Перри на закрытой вечеринке. И сама она этого не хотела, пишет Канделаки в своём телеграм-канале.

— Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев, — пишет Канделаки.

Заявление Канделаки прозвучало после того, как герой клипа Кэти Перри обвинил её в домогательствах. Джош Клосс снялся в музыкальном клипе певицы на песню Teenage Dream девять лет назад. По его словам, певица резко спустила с него штаны вместе с нижним бельём перед толпой.

Ещё один секс-скандал сейчас разворачивается вокруг имени Пласидо Доминго. Его на словах обвинили в домогательствах сразу девять женщин.