Россиян спросили, в каком возрасте нужно проходить обряд крещения

Согласно данным опроса ВЦИОМ, крещёнными в России являются 84% сторонников православной веры.

Обряд крещения лучше проводить в детском возрасте, считают 60% опрошенных россиян. А вот 34% респондентов уверены, что принимать таинство крещения нужно во взрослом возрасте. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 63% опрошенных относят себя к православным верующим. Ещё 5% являются последователями ислама. По 1% респондентов отнесли себя к католицизму и протестантизму. Около 15% заявили, что являются неверующими, а 6% колеблются между верой и неверием.

Как показал опрос, 84% православных верующих прошли обряд крещения. Из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников.

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл предостерёг верующих от ложных идеологических конструкций.