Обнародованы малоизвестные документы по пакту Молотова — Риббентропа

Из исторических материалов следует, что инициаторами заключения Договора о ненападении между Германией и СССР была немецкая сторона.

В Доме Российского исторического общества в Москве представлен сборник исторических документов, связанных с заключением пакта Молотова — Риббентропа между гитлеровской Германией и Советским Союзом в 1939 году, который до сих пор вызывает обширные дискуссии в обществе. Однако из представленных документов следует, что договор заключался по инициативе германской стороны, включая положение о разделе сфер влияния. А советские власти были вынуждены пойти на его подписание, чтобы обеспечить безопасность страны хотя бы ещё на несколько лет.

— Это целый том документов, целиком посвящённых советско-германским отношениям в предвоенные годы. Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании, — заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как отметил глава СВР, из документов также следует, что советское руководство прекрасно знало о главных намерениях гитлеровской Германии — напасть на СССР — и осознавало неизбежность этой войны. Но Советскому Союзу нужно было выиграть дополнительное время для подготовки к ней.

— Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой. В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило, — отметил Нарышкин.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Примерно через две недели польская армия фактически перестала существовать, страна капитулировала. Тогда СССР взял под контроль часть не занятой гитлеровцами польской территории и остановился на границах, установленных в пакте Молотова — Риббентропа. При этом в ноте советского правительства к послу Польши в СССР отмечалось, что данное действие в первую очередь направлено на защиту жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которые Польша взяла под контроль после распада Российской империи.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве были опубликованы оригинал пакта Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему.