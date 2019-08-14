Американец был шокирован, оказавшись единственным пассажиром в огромном лайнере

Во время инструктажа перед полётом и уведомлений во время него стюардессы обращались к Винсенту по имени.

35-летний режиссёр Винсент Пеон в последнюю минуту купил билет из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити и получил буквально королевский полёт, став единственным пассажиром рейса. Об этом сообщает Washington Post.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

Всё дело в том, что у самолёта Delta в Солт-Лейк-Сити нашли технические неисправности, а потому его нужно было срочно заменить. Винсенту в последнюю минуту продали билет как раз на тот самолёт, который летел на замену.

Когда стюардессы проводили инструктаж или делали объявления, они обращались исключительно к Винсенту по имени. Кроме того, мужчине даже удалось зайти в кабину пилотов и познакомиться с ними. Они пошутили, отметив, что это теперь его частный самолёт.

Ранее Лайф сообщал, что в Нью-Йорке от взлетающего китайского лайнера отвалился кусок крыла.