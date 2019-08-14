Американец был шокирован, оказавшись единственным пассажиром в огромном лайнере

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Во время инструктажа перед полётом и уведомлений во время него стюардессы обращались к Винсенту по имени.

35-летний режиссёр Винсент Пеон в последнюю минуту купил билет из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити и получил буквально королевский полёт, став единственным пассажиром рейса. Об этом сообщает Washington Post.

Всё дело в том, что у самолёта Delta в Солт-Лейк-Сити нашли технические неисправности, а потому его нужно было срочно заменить. Винсенту в последнюю минуту продали билет как раз на тот самолёт, который летел на замену.

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/vincentpeone?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1160977452299984896%7Ctwgr%5E363937393b70726f64756374696f6e&ref_url=https%3A%2F%2Flife.ru%2Ft%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F1235718%2Famierikaniets_okazalsia_iedinstviennym_passazhirom_samoliota" target="_blank">Twitter/vincentpeone</a></p>

Когда стюардессы проводили инструктаж или делали объявления, они обращались исключительно к Винсенту по имени. Кроме того, мужчине даже удалось зайти в кабину пилотов и познакомиться с ними. Они пошутили, отметив, что это теперь его частный самолёт.

Ранее Лайф сообщал, что в Нью-Йорке от взлетающего китайского лайнера отвалился кусок крыла.

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