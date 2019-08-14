Российские ракетоносцы Ту-160 разместили в 20 минутах полёта от США

В ходе учений экипажи ВКС РФ совершили длительный перелёт на аэродром на Чукотке.

Пара стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-160 совершили длительный перелёт на аэродром Анадырь, преодолев шесть тысяч километров. Путь занял более восьми часов, при этом посадок и дозаправки экипажи не совершали, сообщили в Минобороны РФ.

Перелёт происходил в рамках плановых лётно-тактических учений. Их руководитель — командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. В пресс-службе Минобороны уточнили, что в учениях принимают участие около десяти самолётов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. До конца недели экипажи отработают перебазирование на оперативные аэродромы и перелёты с дозаправкой в воздухе.

Стоит отметить, что расстояние от Анадыря до Аляски — около 700 километров. Ту-160 способны преодолеть это расстояние всего за 20 минут.

Ранее сообщалось, что российские Ту-160 не на шутку напугали НАТО во время учений на Балтике. Тогда несколько стран подняли свои бомбардировщики для перехвата российских воздушных судов.