Депутаты Рады переругались из-за русского языка на заседании

Глава партии президента Владимира Зеленского заявил, что не допустит использования русской речи в парламенте.

Заседание новоизбранного состава депутатов Верховной рады Украины не обошлось без скандала, причиной которого стал русский язык. Народный избранник и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович выступил в парламенте, используя русскую речь. Депутат Ирина Геращенко из партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировала немедленно, заявив, что Рабинович нарушает закон.

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что, действительно, выступать в Верховной раде можно лишь исключительно на государственном языке. Также соратник президента Зеленского добавил, что будет требовать отключения микрофона выступающего депутата, если он вдруг заговорит на русском.

— Языком работы Верховной рады, её органов и должностных лиц является государственный язык. Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам — не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат (Рады. — Прим. Лайфа) выключать микрофон, — сказал Разумков.

В ответ на обвинения Рабинович заявил, что не нарушает никаких законов и будет требовать переводчика, если коллеги по парламенту так ставят вопрос.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.