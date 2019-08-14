Депутаты Рады переругались из-за русского языка на заседании

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Фото © "Фейсбук" / Верховна Рада України

Глава партии президента Владимира Зеленского заявил, что не допустит использования русской речи в парламенте.

Заседание новоизбранного состава депутатов Верховной рады Украины не обошлось без скандала, причиной которого стал русский язык. Народный избранник и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович выступил в парламенте, используя русскую речь. Депутат Ирина Геращенко из партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировала немедленно, заявив, что Рабинович нарушает закон.

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что, действительно, выступать в Верховной раде можно лишь исключительно на государственном языке. Также соратник президента Зеленского добавил, что будет требовать отключения микрофона выступающего депутата, если он вдруг заговорит на русском.

Языком работы Верховной рады, её органов и должностных лиц является государственный язык. Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам — не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат (Рады. — Прим. Лайфа) выключать микрофон, — сказал Разумков.

В ответ на обвинения Рабинович заявил, что не нарушает никаких законов и будет требовать переводчика, если коллеги по парламенту так ставят вопрос.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.

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