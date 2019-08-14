МЧС сообщило о ликвидации лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

Экстренные службы начали вывод группировки сил, который, по предварительной оценке, займёт несколько дней.

На территории Богучанского района Красноярского края больше нет очагов лесных пожаров, а потому МЧС приступает к выводу группировки сил к местам дислокации. Первыми домой отправились специалисты из Кемеровской области.

— Ликвидированы все пожары в Богучанском районе Красноярского края. Борьба с огнём велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалось более тысячи человек, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что на месте лесных пожаров в Богучанском районе помимо наземной красноярской группировки работали пожарно-спасательные гарнизоны из Хакасии, Кемеровской, Омской, Томской областей и Алтайского края. Помощь МЧС оказывали волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Прежде всего они занимались профилактикой возникновения новых пожаров и адресной помощью населению.

— Ведётся работа по установке причин возникновения лесных пожаров во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов. Сотрудники МЧС принимают участие в работе следственно-оперативных групп, которые в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, — отметили в МЧС.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в России было ликвидировано более 50 лесных пожаров общей площадью свыше 60 тысяч гектаров. Прежде всего работы по тушению огня велись в Иркутской области и Красноярском крае.