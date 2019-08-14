В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в убийстве 10-летней давности

Убитая женщина, которая приходилась матерью подозреваемой, считалась без вести пропавшей.

В Московской области правоохранительные органы задержали супружескую пару, которая подозревается в убийстве родственницы, совершённом десять лет назад.

По данным следствия, обвиняемые совершили преступление в апреле 2009 года в своём доме в селе Михалёво Воскресенского района. Убитая приходилась матерью подозреваемой.

В ходе бытовой ссоры обвиняемая на глазах у 16-летней дочери задушила свою мать. После этого отец семейства, который ранее был неоднократно судим, решил сжечь тело, чтобы избавиться от улик. Затем подозреваемые вывезли останки на местное кладбище, где и захоронили.

Спустя месяц они обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении родственницы, которая якобы уехала к подруге в гости в Москву и не вернулась. Долгие годы женщина считалась без вести пропавшей.

В октябре 2018 года возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины. В процессе расследования стражи порядка вышли на прямого очевидца произошедшего — дочь обвиняемых, которая и рассказала о преступлении родителей.

После задержания мужчина дал признательные показания, а также указал на место захоронения останков. Подозреваемая свою причастность к убийству отрицает.

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