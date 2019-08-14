Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инфаркт

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Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован. Как сообщает Mash, сценариста доставили в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.

85-летнему Панфилову стало плохо, после чего его в экстренном порядке госпитализировали. Сейчас режиссер проходит обследование. Медики устанавливают точный диагноз.

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, почетный доктор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат Государственной премии и премии президента РФ.

Сегодня также сообщалось, что был госпитализирован Армен Джигарханян. По словам друга 83-летнего артиста, тот проходит плановый осмотр, однако, по данным Mash, актера готовят к операции.

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