"Квартал 95" впервые сделал пародию на Зеленского

Комик исполнил шуточную вариацию на мотив композиции Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой".

Украинская студия "Квартал 95" впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского, который является одним из её основателей. Коллектив, известный высмеиванием власти, подготовил юмористический номер, который касался отношений украинского лидера и главы его офиса Андрея Богдана. Выступление проходило в Одессе.

Комик Александр Пикалов исполнил шуточную вариацию на мотив композиции Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой".

— Я буду всегда с тобой, шёпотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслёй, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой. Богом тебе дан твой Богдан, — поётся в песне.

Ранее Лайф сообщал, что названа возможная замена Зеленского в шоу "Квартала 95".